الأنصارى يفتتح مستشفى الفيوم الدولى بتكلفة 300 مليون جنيه

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد أقسام العناية المركزة والداخلى، والحضانات، والعيادات الخارجية، والأشعة والتى تحتوى جهازى العلاج الإشعاعى، والمقطعى، وغرف العمليات المختلفة.
وأضاف، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظ شهد فيلم تسجيلى لعرض أقسام المستشفى المختلفة، وخطة التوسعات المستقبلية، واستمع من الأستاذ عادل معروف مدير عام المستشفى والعضو المنتدب، عن مراحل تشغيل الأقسام الجراحية بالمستشفى، موضحاً أن المستشفى تقام على مساحة 17 ألف متر، وتم بناء 6 أدوار على مساحة 3 آلاف متر، وتم تشغيل المرحلة الأولى عام 2019.
وقال الدكتور محمد إبراهيم رئيس القطاع الطبى بالمستشفى، إن السعة السريرية المستقبلية للمستشفى 160 سريرا، و8 غرف للعمليات، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات العلاج الإشعاعى والأشعة التشخيصية للمرضى منتفعى التأمين الصحى منذ بداية العام الماضى، وأنه جارى التعاقد على تقديم العلاج على نفقة الدولة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، موضحاً أن القيمة التقديرية للإنشاءات والتجهيزات حتى الأن بلغت 300 مليون جنيه.
وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته لإفتتاح هذا الصرح الطبى الذى يسهم فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية على أرض المحافظة، موجهاً القائمين علية بضرورة المحافظة على هذا الصرح لتقديم خدمة طبية مناسبة لخدمة أهالى الفيوم، مضيفاً أنه جارى الانتهاء من رصف طريق الفيوم دمو بطول 2 كيلو، لتيسير الحركة المرورية، فضلاً عن إنشاء طريق لربط مدينة الفيوم القديمة بالفيوم الجديدة.
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