الأنصارى يفتتح مستشفى الفيوم الدولى بتكلفة 300 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى الفيوم الدولى بطريق دمو، بحضور أعضاء مجلس إدارة المستشفى، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتور حاتم أبوالقاسم عميد معهد الأورام بالقاهرة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد صفاء الدين مدير المستشفيات الجامعية.





وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد أقسام العناية المركزة والداخلى، والحضانات، والعيادات الخارجية، والأشعة والتى تحتوى جهازى العلاج الإشعاعى، والمقطعى، وغرف العمليات المختلفة.

وأضاف، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظ شهد فيلم تسجيلى لعرض أقسام المستشفى المختلفة، وخطة التوسعات المستقبلية، واستمع من الأستاذ عادل معروف مدير عام المستشفى والعضو المنتدب، عن مراحل تشغيل الأقسام الجراحية بالمستشفى، موضحاً أن المستشفى تقام على مساحة 17 ألف متر، وتم بناء 6 أدوار على مساحة 3 آلاف متر، وتم تشغيل المرحلة الأولى عام 2019.

وقال الدكتور محمد إبراهيم رئيس القطاع الطبى بالمستشفى، إن السعة السريرية المستقبلية للمستشفى 160 سريرا، و8 غرف للعمليات، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات العلاج الإشعاعى والأشعة التشخيصية للمرضى منتفعى التأمين الصحى منذ بداية العام الماضى، وأنه جارى التعاقد على تقديم العلاج على نفقة الدولة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، موضحاً أن القيمة التقديرية للإنشاءات والتجهيزات حتى الأن بلغت 300 مليون جنيه.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته لإفتتاح هذا الصرح الطبى الذى يسهم فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية على أرض المحافظة، موجهاً القائمين علية بضرورة المحافظة على هذا الصرح لتقديم خدمة طبية مناسبة لخدمة أهالى الفيوم، مضيفاً أنه جارى الانتهاء من رصف طريق الفيوم دمو بطول 2 كيلو، لتيسير الحركة المرورية، فضلاً عن إنشاء طريق لربط مدينة الفيوم القديمة بالفيوم الجديدة.