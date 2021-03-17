التعليم تعلن جداول امتحانات الطلاب فى الخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية "من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى"، وفقًا لنظام دراسة الطالب "عربى أو لغات أو دمج"، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، فى إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2021/2020.





وأوضحت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا فى الخارج ( https://sabroad.emis.gov.eg) فى المواعيد المحددة فى الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها فى المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعى - رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسى)، على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافى طبقًا للمواعيد التى تحددها السفارة. وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات فى المواعيد المقررة سيكون له دور ثانى.

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