فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس.. شكرى يلتقى وزيرة خارجية السويد

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاربعاء، لقاءً عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع نظيرته وزيرة خارجية السويد "آن ليند"، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى، والبنية التحتية. كما أعربا، عن أهمية استمرار التشاور السياسى لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والتنمية، كما تم التطرق أيضا إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدى لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية فى هذا الشأن.

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