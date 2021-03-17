انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف الآن على خطوات وشروط ضم أفراد إلي بطاقة التموين 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت مؤخراً وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة من شأنها أن تشرح خطوات ضم أفراد إلي بطاقة التموين من الأسرة من خلال بوابة مصر الإلكترونية، وذلك للتيسير على المواطنين من حاملي البطاقة التموينية ليكون في إستطاعتهم نقل أفراد أسرتهم، وقامت وزارة التموين بالتعاون مع الحكومة بإطلاق الموقع الإليكتروني يسمي إدارة دعم مصر لكافة الخدمات المتعلقة بالتموين، حيث تشمل المنصة خدمات ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة الخاصة بالزوج، ويتناول التقرير الأنيق خطوات ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج الخاصة بالتموين، وكذلك الشروط التي يجب توافرها لكي تتم عملية النقل، وطرق الاستعلام عن ضم أسرتي.

طريقة ضم أفراد إلى بطاقة التموين- ضم الزوجة:

حيث قد قامت وزارة التموين في مصر برئاسة الدكتور على مصيلحي بتوفير طرق ضم الزوجة إلى بطاقة الزوج عن طريق الموقع الرسمي لإدارة دعم مصر، ويسعى الكثير من المواطنين في مصر إلى معرفة الطريقة التي تتم بها تلك العملية، وسوف نستعرض لكم تلك الخطوات تفصيليًا، وهي كمايلي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص لإدارة دعم مصر عن طريق الضغط هنا، ثم يقوم الزوج بإنشاء حساب مستخدم، يتضمن كافة معلوماته الشخصية ورقم الهاتف المحمول الخاص به.

تسجيل الدخول من ثم تقوم بالضغط على خيار “تموين”، ثم تكبس على خيار ضم أفراد أسرتي.

ثم تقوم بإدخال جميع بيانات الزوجة بعناية، وعند إتمام عملية إدخال البيانات تقوم بالكبس على التالي، ثم بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال رسالة تعلمك بأنه قد تمت الإضافة بنجاح، وسيتم عملية نقل الزوجة من البطاقة الخاصة بالوالد إلى بطاقة الزوج في مدة زمنية من أسبوعين إلى شهر، من وقت عملية إتمام التسجيل في الموقع.

شروط ضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج 2021:

هناك عدة شروط وضعتها وزارة التموين، والتي لا بدّ من توافرها حتى يتم إتمام عملية نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج، والشروط كالآتي:

إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

كما يجب أن تكون عملية النقل من بطاقة سارية غير موقوفة.

كما يجب أن تكون الزوجة قد قامت قبل ذلك بصرف المقررات التموينية من بطاقة أخرى.

وعلى ذلك إذا توافرت كافة الشروط السابق ذكرها الخاصة ضم أفراد إلي بطاقة التموين فبإمكان الزوج الآن من ضم زوجته بكل سهولة ويسر إلى البطاقة التموينية خصاتة.

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