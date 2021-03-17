محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف جهود مواجهة كورونا بالمساجد خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ -خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء- على قيام أئمة الأوقاف بتوعية المواطنين بإتباع إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة بالمساجد ومتابعة تنفيذها فى أماكن التجمعات والمواصلات العامة التزاما بقرارات مجلس الوزراء حرصا على سلامة وصحة الجميع.

وثمن المحافظ الجهود الكبيرة التى تبذلها مديرية الصحة وجميع العاملين من الأطباء وهيئات التمريض والفنيين وكافة الأطقم بمستشفيات الدقهلية فى رعاية المرضى ما أدى لعبور أزمة كورونا فى موجتها الثانية فى نطاق المحافظة.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة أولاً بأول لكافة مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 26 قرية بمركز شربين وإزالة كافة المعوقات بالتنسيق المتكامل لجميع الأجهزة التنفيذية، موجهاً بضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتمهيد الطرق الفرعية إلى القرى والعزب بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة ومتابعة التأكد من صلاحيتها لتيسير حركة المواطنين، إلى جانب متابعة ملف النظافة وأعمال رفع القمامة فى الأوقات المحددة على مدار اليوم، والعمل المستمر من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات بيع السلع والتصدى لأية محاولات للتلاعب باحتياجات المواطنين اليومية والعمل الجاد من قبل مديرية التموين بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى موافقة المجلس خلال الاجتماع على تخصيص قطعة ارض مساحتها 2100 م2 بقرية الشبول التابعة للوحدة المحلية بالعزيزة بمركز المنزلة لإقامة مدرسة السلام الابتدائية عليها لخدمة أبناء القرية، بجانب الموافقة على تجديد التخصيص لقطعة ارض 391 م2 أملاك دولة لإقامة مجمع بريد بناحية قرية عرفات شلباية بمركز المنزلة.

واستعرض المحافظ معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مؤكدًا أن المحافظة جاءت فى المرتبة الأولى فى نسب تنفيذ مشروعات الخطة هذا العام على مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبة التنفيذ لمشروعاتها حتى الآن 80%.

ووافق المجلس على تخصيص مبنى ملك الوحدة المحلية بقرية ديسط والمقام بقرية ميت عنتر بمركز طلخا لإقامة مجمع مصالح يشمل سجلاً مدنياً وشهراً عقارياً ومندوبية محلية لتلبية مصالح المواطنين.

وفى سياق متصل، عقد المحافظ اللقاء الأسبوعى لأعضاء البرلمان مع أعضاء الجهاز التنفيذى، لمناقشة العديد من الموضوعات التى تتعلق بأسلوب ونظام العمل للجهاز التنفيذى مع أعضاء البرلمان فى كل من مجلسى النواب والشيوخ واستعراض عدد من الموضوعات التى تتعلق بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ سرعة التفاعل مع الطلبات الجماهيرية المقدمة من قبل أعضاء البرلمان والرد عليها خلال 72 ساعة على الأكثر، حرصا على مصالح المواطنين، مضيفًا أنه سيُعقد لقاء كل أسبوعين للجهاز التنفيذى مع البرلمانيين لاستعراض ومناقشة كافة المطالب الجماهيرية ووضع الحلول المناسبة لها فوراً.

ووجه المحافظ مديرى إدارتى الاتصال السياسى والدعم الفنى بديوان عام المحافظة بعرض تقرير أسبوعى بالطلبات والشكاوى المقدمة للجهاز التنفيذى وموقف الردود عليها من قبل الاجهزة التنفيذية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك تقييما مستمرا فيما يتعلق بالردود على طلبات وشكاوى المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين فى هذا الشأن.