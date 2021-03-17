صور.. أندريه زكى بأسيوط: من يساهم فى بناء العقول يبنى المستقبل

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مدارس السلام بمحافظة أسيوط، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، اليوم الأربعاء، فى مستهل جولته الرعوية لعدة محافظات بصعيد مصر.





وبدأ رئيس الإنجيلية، بزيارة مدرستى السلام المتطورة والسلام للغات بمحافظة أسيوط، وتفقد سير العمل بجميع المراحل التعليمية للمدرستين، مشيدًا بمستوى التحصيل العلمى للطلبة ومستوى الأداء للمعلمين.

وقال رئيس الإنجيلية فى كلمته أمام قيادات المدرسة والطلبة المميزين: "من يساهم فى بناء العقول يساهم فى بناء المستقبل"، مضيفًا "أن المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى تقوم بدور وطنى كبير فى بناء عقول أولادها المصريين بجانب بناء شخصية وطنية متحضرة، ونحن ندرك جيدًا أهمية بناء جيل يساهم فى تقدم بلادنا وضمان مستقبلها".

شارك فى الزيارة كل من القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والقس أرنست نادى، رئيس مجلس التربية المسيحية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس عادل عبد المسيح، رئيس مجمع أسيوط، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ ناصر صادق، نائب رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

كان فى استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق، كل من الأستاذ مؤنس منير، مدير مدرسة السلام المتطورة، والأستاذة جيهان صفوت، مديرة مدرسة السلام للغات.

وتعد مدارس السلام من أقدم المدارس التابعة للطائفة الإنجيلية، إذ تأسست فى القرن التاسع عشر، وتخرج منها عدد من الشخصيات التاريخية والمؤثرة فى التاريخ المصرى منهم استر فهمى ويصا، وألكسان باشا أبسخرون.

كما زارها العديد من الوزراء والمسؤولين المصريين والأجانب، وبها متحف للآثار له دور كبير فى إثراء الحياة الثقافية للطلاب، ويتجاوز عدد طلاب المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى وكنائسها أكثر من 30000 طالب، وتخرج المدرسة كل عام أوائل على مستوى المحافظة، وفى عام 2016 تخرج منها الأول على مستوى الجمهورية للثانوية العامة.