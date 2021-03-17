عاجل.. الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يبحثان مستجدات الملف الليبى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالاضافة الى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية فى شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبى.

وقد، أعرب رئيس الوزراء اليونانى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم فى الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابى، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع قبرص، مثمناً فى هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية، ومؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.