محافظ الإسكندرية يطلب إضافة بعض القرى لمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - طلب محافظ الإسكندرية محمد الشريف، من وزارة التنمية المحلية إضافة بعض قرى المحافظة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية وحضارية فى الريف المصرى.





وأضاف محافظ الإسكندرية -خلال مشاركته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء- أن إضافة بعض القرى لمبادرة "حياة كريمة"، سيساعد كثيراً فى توفير اعتمادات مالية لهذا المشروع، مشيراً إلى أن محافظة الإسكندرية بدأت تتغير بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإصلاح وإزالة المخالفات، لافتاً لما تم إنجازه بشأن محور المحمودية والسيولة المرورية التى تحققت بعد تطويره، ومشروع "بشاير الخير".

واستعرض محافظ الإسكندرية المشروعات التى تقوم المحافظة بالعمل عليها فى الخطة الحالية، وتشمل، تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 130 مليون جنيه، وإطلاق مشروع الهوية البصرية الذى وجه به الرئيس السيسى، بحيث يكون لكل محافظة بصمة خاصة بها تعبر عن هويتها، وهو ما تم البدء فى تطبيقه فى الإسكندرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية، ويشمل تفعيل "الخط السكندرى" الذى تم تصميمه مستوحى من حقب زمنية متعاقبة على محافظة الإسكندرية، ليتم تطبيقه على جميع اللافتات والإعلانات فى المحافظة حفاظاً على التراث السكندرى.

كما استعرض جهود إنشاء خط ترام (أبوقير/ الرمل)، وتحويل جميع الخدمات الخاصة بالأحياء من استخراج رخص مبانى ودفع غرامات واستخراج تصاريح إلى خدمات إلكترونية دون تدخل عنصر بشرى، والعمل على تطوير حلقة السمك وإيجاد أرض بديلة لنقلها من المكان الحالى.

وأشار الشريف إلى أهم التحديات التى تواجه المحافظة، المتمثلة فى وجود 150 ألف توك توك، مما يمثل أزمة كبيرة، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، ورؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقاً للدراسات الأمنية.