القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة...

إستمراراً للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية ، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات ، وبما يساهم فى دعم الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .
نفذت القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية ( شرم الشيخ ) مع السفينة البرمائية الأمريكية (USS SOMERSET- LPD 25 ) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى .
تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية ، وتحليل صورة الموقف ( سطحى / جوى / تحت السطح / وإلكترونى ) بالإضافة إلى تمارين المواصلات ، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر الأحمر .
وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية
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