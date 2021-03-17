نيابة مرور مصر تتيح إمكانية الإستعلام عن مخالفات المرور 2021- عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - يسعي العديد من المواطنين والسائقين في مصر على الحصول على رابط موقع النيابة العامة لخدمات المرور للإستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة وبالأخص بعد انتشار فيروس كورونا وإتجاه الدولة المتمثلة في الحكومة نحو الحد من الذهاب للمقرات الحكومية لآداء الخدمات الهامة المختلفة، وكذلك وتجنبا للتزاحم وإستبدال ذلك بأساليب تكنولوجية متطورة من شأنها أن تقلل نسب الإحتكاك بين المواطنين لتقنين تفشي الفيروس وتتماشي مع النظم الرقمية المتطورة التي تنتهجها الدولة في الفترة الأخيرة.

وعلي ذلك يعد موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية أحد أنسب المواقع المتطورة والمميزة التي تسعي لخدمة حاجات المواطنين لإجراء عمليات الإستعلامات، حيث يعد الإستعلام عن مخالفات المرور أحد أكثر الأمور أهمية التي تشغل بال الكثير من المواطنين في الوقت الراهن، فالإطلاع على المخالفات تجنب صاحب المركبة دفع الغرامات المالية المترتبة على ذلك، ونستعرض لكم في هذا المقال موقع نيابة المرور في مصر للإستعلام عن كافه المخالفات المرورية 2021.

طرق الإستعلام عن مخالفات المرور 2021

يمكنك الآن الإستعلام عن كافة المخالفات المرورية بعدة خطوات بسيطة، يجب إتباعها من خلال التالي:

في البداية علي المستعلم إجراء عملية الدخول على الموقع الرئيسي للنيابة العامة، عبر الضغط هنا.

والآن يتم الإنتقال الى الصفحة الخاصة بخدمات نيابة المرور، ومن ثم يتم الضغط علي زر الاستعلامات.

وتأتي الخطوة التالية من خلال الضغط من بين الخيارات المطروحة على مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة، على حسب إرادة المستعلم.

والآن إمامك اختياران، الأول رقم اللوحة يحتوي على أرقام فقط، أم يحتوي على أرقام وحروف.

ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة بعناية الخاصة برقم لوحة السيارة المطلوب الإستعلام عنها.

وتأتي الخطوة الأخيرة وهي الضغط على زر إجمالي مخالفات المرور 2021، لتظهر أمامك مخالفات السيارات، وفي حالة لا يوجد مخالفات، يمكنك طباعة شهادة مخالفات تُفيد بأنه لا يوجد مخالفات على المركبة.

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