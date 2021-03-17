سفير مصر فى الخرطوم يؤكد استعداد مصر لإكمال مشروع الربط الكهربائى

جدة - نرمين السيد - واستعرض وزير الاستثمار السودانى، الإمكانات الكبيرة التى تذخر بها بلاده والموارد الطبعية فضلاً عن البيئة الاستثمارية المحفزة، كما تطرق إلى نتائج زيارته الأخيرة لمصر الأسبوع الماضى، ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، باعتبارها زيارة وضعت أساس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأكد ضرورة التبادل السلعى، وإقامة مشروعات تنمية متبادلة لما لها من منافع للبلدين، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور العلاقات بين البلدين بإحداث طفرة كبيرة، خاصة فى المجال الاقتصادى والاستثمارى.

وأضاف وزير الاستثمار السودانى، أن قانون الاستثمار والخريطة الاستثمارية ودليل المستثمر وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيكون جاهزاً خلال الأيام القادمة وسيوزع فى كل السفارات مع إعطاء الأولوية للسفارات العربية.

من جانبه، أكد السفير المصرى فى السودان استعداد مصر لإكمال مشروع الربط الكهربائى، مستعرضاً موقف خط الربط الكهربائى مع السودان، الذى يستهدف نقل قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات، وذلك بإتمام المرحلة الثالثة.

وأكد وقوف مصر مع السودان لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن السودان لديه كافة الإمكانات للتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة.

ونوَّه السفير حسام عيسى، بتعاون مصر مع السودان فى مجال التدريب، الذى ستتكفل به مصر مجاناً، مستعرضاً المعوقات التى تعترض الاستثمارات المصرية بالسودان، خاصة مشروع المدينة الصناعية فى منطقة الجيلى، شمال الخرطوم، والمجمع التجارى.

وأكد السفير المصرى، استعداد مصر لتمويل المدنية الصناعية برأسمال مصرى للمساهمة فى إحداث التنمية فى السودان.