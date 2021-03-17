فيديو- الذكرى التاسعة لوفاته.. تمثال البابا شنودة يظل حيا أمام الزائرين

جدة - نرمين السيد - يحل اليوم الموافق 17 مارس ذكرى نياحة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 التاسعة، لرحيله عن عالمنا فى 17 مارس 2012، والذى حرص أشرف رؤوف إبراهيم، مهندس ديكور، على إحياء تلك الذكرى بشكل مختلف.





واهتم أشرف رؤوف بتصميم بعض تماثيل الواقعية المفرطة والتى منها تمثال البابا شنودة الثالث والبابا كيرلس السادس، وعرضها خلال شهر مارس حتى تتناسب مع مواعيد نياحتهم.

وأشار رؤوف إلى أن تلك التماثيل تعتبر شكلاً جديدًا فى مصر وتدعى التماثيل الواقعية أى القريبة من الواقع من حيث المقاس والشكل سواء الملابس أو الذقن والشعر أو العصى، مضيفا أنها ليست مصنوعة من الجبس أو البرونز بل استعان بالسيليكون حتى تمنح الإحساس بالطبيعة.

وبدأ المهندس أشرف تجاربه مع التماثيل الواقعية المفرطة فى تمثال البابا شنودة الثالث والذى استغرق مدة 3 سنوات، ثم تمثال وجه البابا تواضروس الثانى الذى نفذه فى 3 شهور، بينما بعد بلوغه الاحترافية فى ذلك المجال قام بتصميم تمثال لقداسة البابا كيرلس السادس مستغرقا سنة بعد تجنب الأخطاء وتجربة الخامات.

وقال رؤوف: "فى البداية حسيت أن البابا شنودة مش معمول له حاجة كبيرة بالرغم من ارتباطنا به على مدار 41 عاما، ويعتبر تاريخنا من تاريخ البابا شنودة وبالتالى كان صعب أن فيه حاجات بتتعمل مش مقنعة واحنا نقدر نعمل فن الواقعية المفرطة".

وأوضح رؤوف أن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يعد من أكبر أماكن العرض فى الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، مشيرًا إلى أنه يعد لذلك المعرض منذ 3 أشهر بحيث يتواكب افتتاح المتحف البطريركى مع عيد نياحة البابا كيرلس السادس فى 9 مارس وهو العيد الخمسين لنياحته، والبابا شنودة فى 17 مارس موجها الشكر إلى مجهودات نيافة الأنبا أرميا المبذولة لتنفيذ ذلك المعرض فى تلك المناسبة.

ويرى أن وجود تمثال البابا شنودة وسط مقتنياته الموجودة من قبل فى المركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية سواء مكاتبه أو كراسيه أو العصى أو ملابسه أضاف المزيد من الواقعية والمصداقية.

كما حرص على تحقيق الترابط بين الشكل والروح للشخصية، قائلاً: "البابا شنودة فى وقت معين كان بيبقى ليه تكشيرة معينة هى دى اللى كنت بركز عليها، أما بالنسبة للبابا كيرلس كان لديه عمق فى النظرة فكان له نظرة ثاقبة"، لافتًا إلى أن متابعة عظات البابا شنودة وصلوات الأعياد والمناسبات لعبت دورًا مهمًا فى تحقيق المزيد من الواقعية فى ملامحه التى عايشها الجميع.

وأعرب رؤوف عن سعادته بعد النجاح الذى حققه فى بلوغ شعور الزائرين بالواقعية عند مشاهدة التماثيل، وقال: "طبعًا مبسوط أن قدرنا نيجى ونجمع بين تمثال البابا شنودة والبابا كيرلس وبعتبر أن ده نوع من الوفاء ورد الجميل واستمرار التواصل بينهم".

والمعرض مفتوح لجميع الأفراد على اختلاف الديانات، واختتم وقال: "احنا بنقدم فن.. وتاريخ البابا شنودة معروف مكنش بيميز بين الناس وكانت وطنيته تسبق أعماله الروحية، واحنا مصريين وفى بلد واحدة".