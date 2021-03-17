البابا تواضروس: خدمة البابا شنودة مشهود لها فى مصر والعالم 

جدة - نرمين السيد - أشار قداسة البابا تواضروس الثانى، فى بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى عاد لانعقاده بداية من اليوم وحتى نهاية الصوم المقدس، إلى عدد من مميزات مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لنياحته اليوم.





وجاء نص حديث قداسة البابا كالتالى: أحب أن نتذكر انتقال مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث فى تذكاره التاسع فى هذا اليوم 17 مارس، نتذكره معلمًا لأجيال كثيرة على مدى نصف قرن عمل فيها وخدم وتتلمذنا على يديه وتتلمذت أجيال كثيرة، وخدمته مشهود لها فى كل مكان على مستوى الكنيسة وعلى مستوى مصر وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط كلها والبلاد العربية والخارج، نتذكره خادمًا وراعيًا ومعلمًا وقائدًا لهذه الكنيسة الوطنية العريقة التى يمتد عمرها إلى 20 قرنًا من الزمان، نتذكره بعد أن أدى الأمانة وانتقل إلى السماء، ونحن فى هذه الذكرى نطلب صلواته وشفاعاته، وأن يرفع صلوات عن الكنيسة وعن كل شعبها وعن بلادنا المحبوبة مصر.

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