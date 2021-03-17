فيديوجراف.. كلمات لا تنسى للبابا شنودة الثالث

جدة - نرمين السيد - تحل اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة لرحيل قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، الذى رحل فى مثل هذا اليوم 17 من مارس عام 2012، بعد أعوام عديدة قضاها فى خدمة الكنيسة وشعبها.





وكان لمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، العديد من الكلمات التى لا تنسى فى التاريخ، ومن أبرزها: - مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. - تعبير الأقلية يخرجنا من هويتنا المصرية. مشاكلنا تحل داخل مصر وليس خارجها. - من يحمى مسيحيى مصر هم مسلموها. - مصر بلدنا وديونها دين شخصى لكل فرد فينا.

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