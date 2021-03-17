يمكنك الآن إليكترونياً تخفيض مخالفات المرور من خلال نيابة المرور في مصر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد بدأت النيابة العامة في مضر، العمال على تقديم خدمات «إليكترونية» في قطاع المرور على مستوي جمهورية مصر العربية، والتي تمكنك الآن من إجراء كافة الإستعلامات وتقديم تظلمات والتي من شأنها تخفيض مخالفات المرور، من خلال الدخول على «بوابة النيابة المصرية» ومنها إلى خدمات المرور، الذي يمكنك من إجراء عملية الإستعلام والتظلمات عبر الموقع من خلال اختيار«ارقام وحروف أو ارقام فقط»، ومن ثم كتابة رقم الرخصة الخاصة بالمركبة والاستعلام عن جميع المخالفات المرورية، كما يجوز التظلم عليها وارسالها إليكترونياً إلى نيابة المرور لمراجعة التظلم على تلك المخالفات والتي غالباً ما تنتهي بالتخفيض عقب كتابة صاحب المركبة عن سبب التظلم على تلك المخالفة، كما يمكنك أيضاً الحصول على «براءة ذمة» أو ما يطلق عليها «شهادة مخالفات» كما يتم الدفع إليكترونياً أيضاً من خلال أي وسيلة دفع عبر الإنترنت أو هيئة البريد المصري . خطوات تخفيض مخالفات المرور- تظلمات 2021 وتقدم نيابات المرور في مصر تلك الخدمات لأصحاب السيارات بكافة أنواعها المختلفة، لإجراء الإستعلامات على المخالفة التي تم تسجيلها من خلال الموقع الإلكتروني، كما حددت أيضاً طرق تقديم التظلم دون الذهاب إلى مقر النيابة ووحدات المرور، والتي يمكنك معرفة خطوات التظلم من خلال إتباع الأتي: خطوات التظلم عبر الإنترنت : الدخول على الموقع الرئيسي للنيابة العامة، إضغط هنا.

الضغط على خيار التظلمات.

اختيار تظلمات رخص السيارات (المركبات).

كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفات.

تظهر الآن أمامك جميع المخالفات المستحقة الدفع على السيارة محل الاستعلام، وبيناتها، وقيمة الدفع الأدنى والأقصى للغرامة.

ثم يتم تحديد المخالفات المراد التظلم عليها، وكتاث سبب التظلم، ثم الضغط على خيار «تظلم».

يظهر الآن الشروط والأحكام للخدمة الإلكترونية المستخدمة، في حالة الموافقة، أضغط موافق.

تظهر الآن على الشاشة البيانات الشخصية لرخصة المركبة، قم بتحرير كافة البيانات، في الخانات الشخصية المخصصة لها، ثم أضغط على إرسال.

تظهر على الشاشة الآن بيانات ايصال التظلم، والذي من شأنه تخفيض مخالفات المرور، ورقم الطلب، قم بحفظ الرقم بعناية لإستخدامه في المتابعة لاحقاً. إقرأ أيضاً:

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