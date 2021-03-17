إنجاز جديد للمنازعات الخارجية بقضايا الدولة ينقذ مصر من دفع 2 مليون دولار

وأوضح بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأربعاء، أنه تم إنقاذ الخزانة العامة للدولة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن مليون وتسعمائة وعشرة ألف وتسعمائة ستة وثمانون دولار (ما يعادل ثلاثين مليون جنيه مصرى تقريباً) والتى تمثل قيمة الأضرار التى زعم المحتكمون تكبدها فى هذا النزاع بالإضافة إلى الفوائد.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة فى مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة دريم هاوس (شركة مساهمة مصرية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم استثمارى دولى ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة هولندا.
وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة الثلاثة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصارفى ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة فى الدفاع عن الدولة المصرية فى تلك القضية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق هذا الانتصار دون الاستعانة بمكاتب محاماه خارجية، حيث قام أعضاء قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة بمباشرة الدعوى التحكيمية سالفة الذكر دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء مالية فى هذا الشأن.
ونوهت الهيئة إلى أنه بهذا الحكم تصل قيمة المبالغ التى تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريباً ستة مليارات ومائة وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكى، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وملياران وأربعة ملايين جنيه مصرى، هى قيمة مطالبات المستثمرين فى تلك المنازعات.
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