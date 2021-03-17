البابا تواضروس يلقى الضوء على 6 إنجازات للمجمع المقدس خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - تحدث قداسة البابا تواضروس الثانى، عما تم إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية من قبل المجمع المقدس للكنيسة، مشيرًا إلى ستة أحداث تم الانتهاء منها على صعيد العمل الرعوى.





جاء ذلك فى بداية كلمته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى التى ألقاها من المقر البابوى بالقاهرة، وتم بثها عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت. وقال قداسة البابا: الأسبوعين الماضيين أعطانا الله نعم كثيرة: - انعقاد المجمع المقدس وكانت الجلسة الرسمية يوم 4 مارس. - تجليس اثنين من الأحبار الأجلاء، وسيامة 7 من الأساقفة يوم 6 و7 مارس. - تذكار السنة الأولى للمتنيح مثلث الرحمات الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون. - احتفالنا يوم الثلاثاء 9 مارس باليوبيل الذهبى ومرور 50 عامًا على نياحة القديس البابا كيرلس السادس، واحتفل معظم آباء المجمع المقدس فى دير الشهيد العظيم مارمينا بمريوط وهو الدير الذى أنشأه البابا كيرلس منذ عام 1959. - احتفلنا بإعداد وتقديس الميرون المقدس يوم 10 و11 مارس، وهى المرة رقم 40 فى تاريخ كنيستنا القبطية وكان إعداد وتقديس الميرون فى دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بحضور آباء المجمع المقدس وكانوا يومين مملوئين بالفرح. - احتفالنا بإطلاق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت والموقع فى بدايته، ولكن سوف يضاف إليه الكثير عبر الأيام.

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