محافظ الوادى الجديد يوجه بتكثيف العمل فى أول مجمع مميكن للمصالح الحكومية

جدة - نرمين السيد - وجَّه محافظ الوادى الجديد اليوم محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، بإعداد خطة عمل شهرية لسير العمل بمشروع إنشاء أول مجمع المصالح الحكومية المميكن والذى يتم تنفيذه شمال مدينة الخارجة لمتابعة الخطة الزمنية للإنتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ العمل ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع، وقد رافقه خلال الجولة المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة. جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة ١٠١ فدان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومى مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل فى جميع المجالات.

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