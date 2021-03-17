فيديو.. محافظ الشرقية: لا يوجد نقص فى الأوكسجين.. ولدينا 81 ألف لتر

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن مخزون الأوكسجين يتم متابعته من دولة رئيس الوزراء يوميا، بالإضافة إلى وزيرى الصحة والتنمية المحلية، مؤكدا أن المخزون يبلغ 81 ألف لتر سائل، ويكفى لمدة 4 أيام.

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