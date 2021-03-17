اتحاد الكرة يعلن انتهاء الدورى 30 سبتمبر بعد اجتماع الأندية

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بعد اجتماعها اليوم مع أندية الدورى الممتاز انتهاء الدورى هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن يستمر بنفس الوضع كما هو عليه دون مزيد من الضغط على الأندية.

ورفضت أندية الدورى الممتاز اقتراح اتحاد الكرة المصرى بضغط مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، على أن يتم الانتهاء من الموسم الجارى فى شهر أغسطس المقبل، ورحبت الأندية باستمرار نظام الدورى كما هو حاليا على أن ينتهى فى 30 سبتمبر المقبل.

واقترح مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على الأندية خلال الاتصالات التى جرت مؤخرا بينهم، أن يتم ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة وإنهاء الدوري في شهر أغسطس، والاقتراح الثاني هو إنهاء بطولة الدوري في شهر سبتمبر دون ضغط مباريات، ورفضت الأندية فكرة ضغط المباريات تماما خوفا من إجهاد اللاعبين ووقوع إصابات بينهم.

ورحبت الأندية أيضا بتلاحم الموسم الجارى مع الموسم المقبل الذى من المقرر له أن ينطلق أواخر أكتوبر المقبل.