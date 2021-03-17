ضبط عاطلين وراء النصب على المواطنين عبر الهاتف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، لممارستهما نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيامهما بالاتصال هاتفياً بالعديد من المواطنين.

وادعى العاطلان أنهما مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية – على غير الحقيقة – وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم ، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز، فيها وقيامهما عقب ذلك بإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية .

وضبط بحوزتهم "4 هواتف محمول – العديد من شرائح خطوط الهواتف المحمول لشركات مختلفة يستخدمها المذكوران فى نشاطهما الإجرامي"، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب عدد (8) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.