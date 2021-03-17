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السيدة انتصار السيسي تشهد احتفال يوم المرأة المصرية.. وتؤكد: منبع القوة والتضحية

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عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية.

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":" سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً "أيقونة النجاح ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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