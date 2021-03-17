انت الان تتابع تفاصيل خبر نيابة المرور المصرية تتيح إمكانية التظلم والإستعلام عن مخالفات المرور إليكترونياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يريد الكثير من المواطنين من أصحاب المركبات والسائقين في مصر على الحصول على الرابط الإلكتروني لموقع النيابة العامة لخدمات المرور لإمكانية الإستعلام عن مخالفات المرور online برقم اللوحة المعدنية وبالأخص بعد ظهور فيروس كورونا وإتجاه الدولة المصرية المتمثلة في الحكومة نحو الحد من زحف المواطنين للمقرات الحكومية لآداء الخدمات الهامة والضرورية، وأيضاً تجنبا للتزاحم وإستبدال ذلك بأساليب متطورة إليكترونية من تقلل نسب الإحتكاك بين عامة المواطنين لتقنين تفشي المرض الوبائي وتتماشياً مع الأنظمة الرقمية المتطورة التي تخطط لها الدولة في الفترة الماضية.

ويعد موقع النيابة العامة للإستعلام عن التظلمات والمخالفات المرورية أحد أفضل المواقع المتطورة والمميزة التي تقضي حاجات المواطنين لإجراء كافة عمليات الإستعلامات، حيث يعد الإستعلام عن مخالفات المرور أحد أكثر الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين في هذا الوقت الراهن، فالإطلاع على احدث المخالفات تجنب صاحب السيارة دفع الغرامات المالية المترتبة عليها، ونتناول لكم في هذا الموضوع موقع نيابة المرور في مصر للإستعلام. تقديم التظلمات عن كافه المخالفات المرورية في مصر 2021.

رابط تقديم التظلمات والإستعلام عن مخالفات المرور

خطوات بسيطة وسلسلة تمكنك من الإستعلام وتقديم التظلمات على المخالفات المرورية خاصتك، فقط تأكد من وجود شبكة الإنترنت قوية متصلة بهاتفك، وإتباع الخطوات التالية بعناية:

في البداية علي المستخدم إجراء عملية الدخول على الموقع الرئيسي والوحيد للنيابة العامة، إضغط هنا.

والآن يتم التوجيه الى الصفحة الخاصة بكافة خدمات نيابة المرور، ثم يجب الضغط علي زر الاستعلامات.

وتتم الخطوة التالية عن طريق الضغط من بين الخيارات المطروحة على مخالفات رخص السيارات أو رخص القيادة، يرجع ذلك لإرادة المستعلم.

والآن إمامك خياران، الأول رقم اللوحة (أرقام فقط)، أو (أرقام وحروف).

بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بعناية المدرجة في رقم لوحة المركبة المطلوب الإستعلام عنها.

وتأتي الخطوة الأخيرة، من خلال الكبس على زر إجمالي المخالفات، لتظهر أمامك بيانات مخالفات السيارة، وفي حالة لا يوجد تسجيل لأي مخالفات، يمكنك طباعة شهادة براءة ذمة تُفيد بأنه لا يوجد مخالفات مسجلة على المركبة.

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