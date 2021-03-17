البابا تواضروس يربط بين أسفار العهد القديم وآحاد الصوم فى عظة الأربعاء

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى عاد لانعقاده بداية من اليوم وحتى نهاية الصوم المقدس بدون حضور شعبى، إنه سيربط، من خلال عظات اجتماع الأربعاء فى فترة الصوم، بين أسفار العهد القديم (وخاصةً أسفار الأنبياء) وآحاد الصوم المقدس.





وجاء نص حديث قداسة البابا كالتالى: فى هذا الصوم المقدس أريد أن أربط بين قراءات فى العهد القديم - خاصةً أسفار الأنبياء - وآحاد الصوم المقدس، سوف أقوم كل أسبوع باختيار سفر من الأنبياء الصغار، ونحاول أن نربطه بأحداث الأسبوع من الصوم الكبير، اليوم سوف نقوم بعمل دراسة مبسطة فى سفر حبقوق (وهو أحد الأنبياء الصغار، وهو سفر قصير)، وهى فرصة أن نقرأ هذا السفر خلال الأسبوع ونربطه ببعض أحداث التجربة على الجبل التى سوف نحتفل بها يوم الأحد المقبل.

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