مطران بورسعيد يحيى ذكرى البابا شنودة بزيارة معرض مقتنايته

جدة - نرمين السيد - وعقب انتهاء الصلاة توجه إلى معرض مقتنيات مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث بالكاتدرائية ذاتها لصلاة التمجيد وذلك بمناسبة التذكار التاسع لنياحة قداسته، شاركه فى الصلاة عدد من الآباء الكهنة. جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى افتتح المعرض خلال زيارته الرعوية للايبارشية فى 27 - 28 فبراير 2019.

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