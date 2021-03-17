محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - وجَّه محافظ شمال سيناء، دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الأربعاء، سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والاستعداد لمشروعات الخطة الجديدة بتحديد المطالب والمشروعات المقترحة.





وقال المحافظ، خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ بديوان عام المحافظة بالعريش، إنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لإقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50 % منها لديوان عام المحافظة و50 % لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان.

وأضاف أن نصيب محافظة شمال سيناء لم يتأثر خلال الخطة الحالية بل إزداد عن الأعوام الماضية طبقاً لمطالب رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات، حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجارى 286 مليون و551 ألف جنيها، منها 280 مليون و 900 ألف جنيها كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة و5 ملايين و651 ألف جنيها كتمويل ذاتي من المحافظ.

وأوضح أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية وللأمن والمرور والإطفاء، إلى جانب اعتمادات الخطط المركزية التى تنفذ عن طريق الوزارات المعنية في مختلف القطاعات داخل المحافظة والتى بلغت 6 مليارات و950 مليون جنيها .. فلكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم إقامة مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء منها وعدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها على مشروعات متعددة على أن تكون هناك موضوعية وواقعية فى اختيار المشروعات، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعى الصالح العام، وأن يكون التغيير فى أضيق الحدود والاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية فى تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات، والمعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لكافة مشروعات الخطة ونسبة التنفيذ لكل مشروع .. مؤكدا على سرعة انتهاء المشروعات فى المواعيد المحددة والزام المقاولين بإنهاء المشروعات واستكمالها، وأنه سيتم تقييم المسئولين تبعا لنسبة التنفيذ للمشروعات.

ومن جانبه؛ أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 53.999 مليون جنيها للعريش ومبلغ 27.570 مليون جنيها لبئر العبد ومبلغ 32.105 مليون جنيها للشيخ زويد ومبلغ 23.789 مليون جنيها للحسنة ومبلغ 30.737 مليون جنيها لنخل، لدعم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، إلى جانب 8.419 ملايين جنيه للمرور و11.461 مليون جنيها للحماية المدنية ومبلغ 92.820 مليون جنيه لديوان عام المحافظة إلى جانب الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لإقامة عدد من المشروعات على أرض المحافظة فى مختلف المجالات.

وأوضح أن نسبة التنفيذ متفاوتة بين مشروع وآخر على مستوى المحافظة؛ حيث تبذل الجهود من أجل الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة لكل مشروع.