البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد الصليب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بداية كلمته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى التى ألقاها من المقر البابوى بالقاهرة، وتم بثها عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت. وقال قداسة البابا فى تهنئته: يوم الجمعة القادم 10 برمهات نحتفل بعيد الصليب المقدس، كل سنة وحضراتكم طيبين ودائمًا يأتى هذا العيد فى وسط الصوم المقدس.

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