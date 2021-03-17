نائب محافظ البنك المركزى يوضح سعر الوحدات السكنية فى المبادرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب المحافظ خلال لقاء له ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن من شروط الحصول على الوحدة أن لا يزيد دخل الفرد الأعزب عن 4.500 جنيه فى الشهر، أما الأسرة فلا يزيد الدخل عن 6 آلاف جنيه.
وأشار نجم، إلى أن الحد الأقصى لدخل المتقدم لشقق الإسكان المتوسط 10 آلاف جنيه للأعزب، وللأسرة 14 ألف جنيه، على ألا يزيد الحد الأقصى لثمن الوحدة عن مليون جنيه، موضحا أن من شرط الحصول على وحدة سكنية ألا يكون المتقدم قد حصل على شقة فى أى مبادرات سابقة.
وأوضح أن سعر الفائدة لن يتغير عن القسط الشهرى الذى يدفعه المواطن طوال 30 عاما، موضحا أنه إذا كان سعر الشقة 400 ألف جنيه فإن القسط الشهرى سيكون 1.700 جنيه من خلال المبادرة.
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