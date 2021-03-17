فيديو.. ضياء رشوان يوضح تفاصيل تأجيل انتخابات الصحفيين

وخلال استضافته مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسؤوليتى، بفضائية صدى البلد، أن مجلس نقابة الصحفيين، قرر بالإجماع تأجيل الانتخابات إلى يوم 2 أبريل، لتعقد خارج مقر النقابة، لكنه شدد على أن حياة الصحفيين أهم من أصواتهم".
وأوضح: "ثمن وصولى إلى منصب النقيب لن يكون على حساب زملائى"، مبينا أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة أرسلوا خطابا لمجلس الوزراء، للسماح بإقامة صوان فى شارع عبد الخالق ثروت لعقد الجمعية العمومية، ليأتى الرد أمس برفض الحكومة والداخلية ووزارة الصحة لأى تجمع فى الشارع.
وتابع: "عقدنا اجتماعا فوريا لمجلس النقابة للبحث عن حل لإقامة الانتخابات بموعدها، حيث شهد الاجتماع التواصل مع 10 خبراء قانونيين، حيث انتهينا بالإجماع إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد خارج مقر النقابة".
وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة خالد ميرى، تبحث عن موقع فى وسط القاهرة لإجراء الانتخابات، مضيفا: "بقول لأى زميل لن يرضى عن الإجراءات الصحية التى تتخذها اللجنة المشكلة، متجيش، صحتك أهم".
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