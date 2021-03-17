فيديو.. ضياء رشوان يوضح تفاصيل تأجيل انتخابات الصحفيين

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن قرار تأجيل انتخابات الصحفيين، جاء بسبب التخوفات من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان أوصت بعدم عقد الجمعية العمومية للنقابة، التزاما بقرار رئيس الوزراء حظر التجمعات.





وخلال استضافته مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسؤوليتى، بفضائية صدى البلد، أن مجلس نقابة الصحفيين، قرر بالإجماع تأجيل الانتخابات إلى يوم 2 أبريل، لتعقد خارج مقر النقابة، لكنه شدد على أن حياة الصحفيين أهم من أصواتهم".

وأوضح: "ثمن وصولى إلى منصب النقيب لن يكون على حساب زملائى"، مبينا أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة أرسلوا خطابا لمجلس الوزراء، للسماح بإقامة صوان فى شارع عبد الخالق ثروت لعقد الجمعية العمومية، ليأتى الرد أمس برفض الحكومة والداخلية ووزارة الصحة لأى تجمع فى الشارع.

وتابع: "عقدنا اجتماعا فوريا لمجلس النقابة للبحث عن حل لإقامة الانتخابات بموعدها، حيث شهد الاجتماع التواصل مع 10 خبراء قانونيين، حيث انتهينا بالإجماع إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد خارج مقر النقابة".

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة خالد ميرى، تبحث عن موقع فى وسط القاهرة لإجراء الانتخابات، مضيفا: "بقول لأى زميل لن يرضى عن الإجراءات الصحية التى تتخذها اللجنة المشكلة، متجيش، صحتك أهم".