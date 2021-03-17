البابا تواضروس: المرأة هى العمود فى كل أسرة

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، فى بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى عاد لانعقاده بداية من اليوم وحتى نهاية الصوم المقدس بدون حضور شعبى، المرأة المصرية بمناسبة حلول يوم المرأة المصرية واليوم العالمى للمرأة وعيد الأم.





وجاء نص حديث قداسة البابا كما يلى: أحب أن أوجه التهنئة للمرأة المصرية، "عيد المرأة المصرية" كان يوم 16 مارس، واليوم العالمى للمرأة كان يوم 8 مارس ويوم 21 مارس عيد الأم، أحب أن أوجه التهنئة والتحية والتقدير للمرأة فى كل مكان وفى خدمتها أيضًا فى الكنيسة، وخدمتها فى كل أسرة وتعبها ومجهودها الكبير فهى نصف المجتمع والعمود فى كل أسرة، الله يحافظ عليهن فى كل مكان ويبارك فى حياتهن جميعًا.

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