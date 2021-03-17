غدًا.. مصر للطيران تسير 49 رحلة لنقل 5082 راكبًا  

تسير مصر للطيران غدًا الخميس، ٤٩ رحلة جوية تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٠٨٢ راكبًا.

وتشمل الرحلات ٢٩ رحلة دولية إلى كل من بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٥ رحلات شحن جوي.

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