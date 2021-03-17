خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين وشروط الحصول على الدعم العيني 2021

خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين لتتمكن من الحصول على الدعم العيني في حال انطباق الشروط التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتمكن صاحب البطاقة أو الزوج من صرف المقررات التموينية لزوجته من الزيت والسكر والأرز في حدود 50 جنيهًا، فضلًا عن الحصة المقررة من الخبز، ويتسنى لأصحاب البطاقات صرف الدعم العيني المقرر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المخابز التي تقوم بصرف مقررات الخبز، حيث تخصص الدولة سنويًا حوالي 36 مليار جنيه للدعم العيني للمستحقين من المواطنين، نوضح خلال السطور التالية خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين وموضوعات أخرى ذات صلة .

شروط إضافة الزوجة لبطاقة التموين

يتسنى لصاحب البطاقة إضافة زوجته أو أبناءه على بطاقة التموين الخاصة به بنقلهم من بطاقة تموين أخرى، أو أن يتم إضافتها حديثًا وذلك في حال توفر

عدد من الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي :

أن يكون صاحب الطلب هو صاحب البطاقة وأن تكون البيانات خاصة به.

أن تكون الزوجة من حاملة للجنسية المصرية .

في حال الرغبة في إضافة أشخاص غير الزوجة يجب أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى فقط.

أن يكون صاحب البطاقة من المستحقين للدعم التمويني ودعم الخبز وينطبق كافة الشروط عليه.

يقوم مقدم الطلب بإحضار الأوراق المطلوبة وهي : صورة البطاقة الشخصية لصاحب بطاقة التموين. صورة بطاقة للزوجة التي يرغب الزوج في ضمها إلى بطاقته التموينية. وصل حديث للعقار السكني لصاحب البطاقة التموينية.



خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2021

يتسنى لصاحب البطاقة التموينية إضافة زوجته عبر موقع منصة مصر الرقمية التي تتيح جميع الخدمات الخاصة بالتموين، بشرط ان يكون طالب الخدمة مسجل على المنصة، ويمكن غضافة الزوجة أو أقارب الدرجة الأولى إلى بطاقة التموين باتباع الخطوات التالية :