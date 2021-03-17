بتوقيع 155 دولة.. مصر تقود تحركا لاعتماد بيان حول قضايا المياه الدولية

وأوضح فى بيان صحفى، أنه تم دعوة العضوية العامة للأمم المتحدة للانضمام له، وتقديمه إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث يحدد البيان أولويات وخطوطاً رئيسية لتحركات المنظمة الأممية فى مسار متابعة تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.
وأسفرت تحركات الدبلوماسية المصرية المُكثفة عن توقيع أكثر من 155 دولة على البيان فى سابقة ذات دلالات بالغة ومؤثرة على مسار التعامل الدولى مع قضايا المياه، إذ أصبح البيان وأولوياته تكتلاً جامعاً للأغلبية العظمى للأمم المتحدة، ورؤيتها الموحدة لما ينبغى أن يكون عليه العمل الدولى متعدد الأطراف فى مجال المياه بعد أن عانى هذا مجال طويلاً من تشتت وتباين كبير فى الرؤى فى ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية.
كما أشار السفير محمد إدريس إلى أن البيان الذى تم تسليمه اليوم إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يؤكد على محددات الموقف المصرى من قضايا المياه، إذ أكد البيان على أن المياه مسألة حياة وقضية وجود، وأن النفاذ إليها حق أصيل لكل إنسان، وركّز على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، وتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجارى المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافى النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمى، كما تعرّض البيان لأبعاد أخرى شملت؛ تمويل المشروعات المائية التى تحترم الحق الإنسانى فى المياه وتتسق مع البيئة، تحديات تغير المناخ، الكوارث المرتبطة بالمياه، الإدارة المتكاملة والحوكمة الرشيدة للموارد المائية.
وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد هذا البيان المحورى يعد خطوة غير مسبوقة دولياً على طريق العمل المتواصل للدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية فى قضايا المياه، وتأتى فى إطار متصل، إذ سبقتها وستتلوها خطوات أخرى، فى إطار الترويج وحشد الدعم للمواقف المصرية على الساحة الدولية.
ونوه السفير محمد إدريس بأن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى المقرر غداً سيشهد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برسالة مُسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يوضح الأولوية التى توليها الدولة المصرية لقضايا المياه، ومصالحها الحيوية ذات الصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية.
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