مطران طهطا يصلى القداس الإلهى مع شعب وكهنة الإيبراشية

جدة - نرمين السيد - حضر القداس الإلهى آباء كهنة بعض الشعب من كنيسة السيدة العذراء مريم بالشيخ مسعود، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بعبادة، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بنجع شانودى، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالجبيرات، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالجريدات.
عبر الأنبا أشعياء عن سعادته لوجود شعب هذه الكنائس وقد حثهم على ضرورة الاهتمام بالصوم والصلاة والاستعداد الروحى والحرص على الاهتمام بالحياة الأبدية، كما قام بتدشين مجموعة كبيرة من الأيقونات وأوانى المذبح.
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