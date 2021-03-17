تقارير مسيسة لدول بها عبودية.. مصر ترد على مزاعم انتهاك حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أعربت البعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم الأمم المتحدة بجنيف، عن أسفها لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان، وإساءة استخدامه كغطاء من قبل بعض الدول التى تعتقد أن لها حق فى تقييم الآخرين للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.





وأكد بيان للبعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة فى جنيف، مساء الأربعاء، أن دول فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، تدعى أنها الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون فى تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب.

وتابع البيان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية فإنها متجذرة فى أعماق المجتمعات الأمريكية والبريطانية والكندية وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوى البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية.

وذكر البيان، أن دولًا مثل ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ينادون دائمًا بحرية التعبير والتظاهر السلمى خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمى المظاهرات بأى شخص من الخارج.

وأشار البيان، إلى أن السويد ولوكسمبورج وغيرها من الدول التى تنادى بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، يترددون فى إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية.

ولفت البيان، إلى أن جائحة كورونا كشفت ضعف شبكات التضامن الاجتماعى والرعاية الصحية فى دول البلطيق والتشيك وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.

وشددت البعثة، على أن مصر مستمرة فى جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، فى إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموح مواطنيها، وأنه على من يريد التعاون مع القاهرة أن يتوقف عن اتباع النهج الهدام.