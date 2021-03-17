فيديو.. هالة السعيد: السيسى يبعث رسائل قيمة وتقدير للمرأة فى أسرته وقرينته

جدة - نرمين السيد - قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يبعث رسائل قيمة للمجتمع يتحدث فيها عن تقديره للمرأة وقدرتها واحترامها، وهى رسالة للشباب ورسالة مجتمعية هامة جدًا، ورسالة تقدير للمرأة فى أسرته وزوجته، وهى رسالة هامة جدًا للأجيال المختلفة لتقدير دور المرأة ومشاركتها فى الحياة، نظرًا للأعباء الكثيرة عليها داخل وخارج المنزل.





وفى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج يحدث فى مصر، على فضائية إم بى سى مصر، أوضحت الوزيرة أن الاحتفالات بيوم المرأة المصرية، كانت جميلة وتقدير عظيم من السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس ومن رئيس الوزراء، والحقيقة فى دعم سياسى كبير جدًا وتقدير كبير للمرأة ولدورها فى ملفات كثيرة جدًا". وتابعت السعيد أن رسائل الرئيس السيسى، هى رسائل مجتمعية خاصة بغرس القيم فى المجتمع، مبينة: "هى من أفضل الأمور التى نشكره دائمًا عليها، فى تقدير المرأة والزوجة والشريكة والزميلة، وتكرار هذه الرسالة هامة للوصول لكل المواطنين". وأردفت وزيرة التخطيط أن السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس فى احتفالها وتكريمها لرموز المرأة تعتبر رسالة فى نفسها لتكريمها للمرأة فى عدة مجالات، ورسالة بها قصص نجاح، موضحة أن الرسالة تبنى ثقافة وفكر للأجيال فى احترام دور المرأة بشكل عام فى المجتمع المصرى.

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