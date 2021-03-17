دراسة مبسطة فى سفر حبقوق.. نص العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، تحل عينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين من إنجيل معلمنا متى البشير من الإصحاح الرابع "ثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيس، فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا».فَأَجَابَ وَقَالَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ» .ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ، وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِى مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَى لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ».

قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ».ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ: «أُعْطِيكَ هذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي».حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ».ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ".

فى هذا الصوم المقدس أريد أن اربط بين قراءات فى العهد القديم خاصة أسفار الأنبياء واربطها بآحاد الصوم المقدس، سوف أقوم باختيار فى كل أسبوع سفر من الأنبياء الصغار ونحاول أن نربطه بأحداث الأسبوع من الصيام الكبير، اليوم سوف نقوم بعمل دراسة مبسطة فى سفر حبقوق وهو أحد الأنبياء الصغار وهو سفر قصير وتكون فرصة أن تقرأ هذا السفر خلال هذا الأسبوع ونربطه ببعض أحداث التجربة على الجبل التى سوف نحتفل بها الأحد القادم.

مقدمة مبسطة:

فى تاريخ الأمة اليهودية توجد مرحلة نسميها مرحلة "المملكة المتحدة" وكانت الأسباط الأثنا عشر متحدين معًا، وبدأت بشاول الملك ثم داود الملك ثم سليمان الملك وظل كًلًا منهم 40 سنة فى الملك ، استمرت المملكة المتحدة 120 سنة، وبعد نهاية حكم سليمان وتملك أولاده انقسمت المملكة قسمين، قسم شمالى يسمى مملكة إسرائيل وقسم جنوبى يسمى مملكة يهوذا، وانقسم ال12 سبط إلى 10 فى الشمال مملكة إسرائيل و2 فى الجنوب مملكة يهوذا، وكل تاريخ وبدأ تاريخ المملكتين يسير بتعاقب الملوك والأنبياء، مملكة إسرائيل كان كل ملوكها أشرار، ومملكة يهوذا بعض ملوكها كانوا صالحين وبعضهم أشرار، وفى الفترة الزمنية الطويلة بدأ ظهور عصر الأنبياء سواء الكبار مثل إشعياء وحزقيال وإرميا والأنبياء الصغار ولهم 12 سفر ودعيوا صغار لأن حجم الأسفار صغيرة.

حبقوق: كان واحد من اللاويين وكان ينتمى لفريق التسبيح فى الهيكل ولذلك السفر ممتلئ بالتسابيح، معنى كلمة حبقوق (يحتضن) أشهر آية كتبها حبقوق فى العهد القديم "أَمَّا الْبَارُّ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا" وأخذها القديس بولس واستعان بها فى كتاباته مثل فى رسالة رومية "لأَنْ فِيهِ مُعْلَنٌ بِرُّ اللهِ بِإِيمَانٍ، لإِيمَانٍ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «أَمَّا الْبَارُّ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا» "وفى رسالة عبرانين اقتبس هذه الكلمات "أَمَّا الْبَارُّ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا، وَإِنِ ارْتَدَّ لاَ تُسَرَّ بِهِ نَفْسِي».

وفى غلاطية "وَلكِنْ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَتَبَرَّرُ بِالنَّامُوسِ عِنْدَ اللهِ فَظَاهِرٌ، لأَنَّ «الْبَارَّ بِالإِيمَانِ يَحْيَا»." وهذا يُظهر مدى الارتباط بين العهدين وأن العهد الجديد أقتبس آيات كثيرة من العهد القديم وهذا يُظهر أن أحداث العهد الجديد امتداد للعهد القديم، حبقوق كان يتنبأء فى أخر سنوات المملكة الجنوبية، وبدأ فى السفر يتكلم من خلال حوارات قصيرة مع الله، وقدم خمسة مراسيات عن شعب الله البعيد والذى يعيش فى الخطية، وفى نهاية الإصحاح الثالث يقدم صلاة قصيرة ولكنها قوية جدًا ويتكلم فى هذه الصلاة أن برغم وجود الضيق سوف يحدث ابتهاج وفرح، ويحاول أن يجاوب عن سؤال هل الله سوف يترك الشر يلتهم حياة الأبرار؟، وكان يعزف على الشجوية وهى أله موسيقية ذات أوتار ونغمها حزين ويطلب من الله أن يأتى ويتقدم وينصر الأبرار ويقول " جَلاَلُهُ غَطَّى السَّمَاوَاتِ، وَالأَرْضُ امْتَلأَتْ مِنْ تَسْبِيحِهِ.وَكَانَ لَمَعَانٌ كَالنُّورِ. لَهُ مِنْ يَدِهِ شُعَاعٌ، وَهُنَاكَ اسْتِتَارُ قُدْرَتِهِ.قُدَّامَهُ ذَهَبَ الْوَبَأُ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحُمَّى."

وهذا الآية نستعين بها كثيرًا فى أحداث انتشار الوباء (فيروس كورونا) وكلنا ثقة أن الوباء يمضي، وفى نهاية السفر يقول فَإِنِّى أَبْتَهِجُ بِالرَّبِّ وَأَفْرَحُ بِإِلهِ خَلاَصِي". اَلرَّبُّ السَّيِّدُ قُوَّتِي، وَيَجْعَلُ قَدَمَى كَالأَيَائِلِ، وَيُمَشِّينِى عَلَى مُرْتَفَعَاتِي" وهذه نظرة عامة على سفر حبقوق وأحب أن تقرأه وتدرسه وتاخذ المعانى الروحية التى يمكن أن تستفيد بها فى فترة الصوم.

أريد أن أربط السفر بأحداثه مع حد التجربة فى خمسة مراحل:

1.قبل التجربة على الجبل

"ثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيس" وفى سفر حبقوق "لأَنَّ الشِّرِّيرَ يُحِيطُ بِالصِّدِّيقِ" السيد المسيح تعرض للتجربة ليعلمنا فن مواجهة عدو الخير ويعلمنا الطريقة كيف نواجه حروب عدو الخير المستمرة؟ ولكن برغم أن الشرير يحيط بالصديق لكن لا يقدر أن يغلبه "علمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين" من قسمة القداس فى الصوم الكبير وتتحدث أن جنس الشر لا يخرج إلا بالصلاة والصوم، التجارب موجودة ولا تنتهى ونهزمها بالناموس والوصايا والصوم والصلاة فيجب أن نزيد فى فترات الصوم من قرأة الكتاب المقدس ومن الصلاة، وينحصر الإنسان وينال جرعات قوية ليقف أمام عدو الخير ويتعلم كيف يهزم الشيطان ولا يخاف.

2.التجربة الأولى:

"فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا. فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا».فَأَجَابَ وَقَالَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ" وهنا يسلمنا وسيلة الغلبة لان السيد المسيح انتصر لحسابنا ونأخذ من هذه النصرة وننتصر على عدو الخير، (المسيح وضع لنا رصيد النصرة وفى كل حرب من عدو الخير نأخذ منها للنتصر)، يقابلها فى سفر حبقوق " فَمَعَ أَنَّهُ لاَ يُزْهِرُ التِّينُ، وَلاَ يَكُونُ حَمْلٌ فِى الْكُرُومِ. يَكْذِبُ عَمَلُ الزَّيْتُونَةِ، وَالْحُقُولُ لاَ تَصْنَعُ طَعَامًا. يَنْقَطِعُ الْغَنَمُ مِنَ الْحَظِيرَةِ، وَلاَ بَقَرَ فِى الْمَذَاوِدِ، فَإِنِّى أَبْتَهِجُ بِالرَّبِّ وَأَفْرَحُ بِإِلهِ خَلاَصِي" وبرغم من كل الحروب ورغم هذه الصورة الصعبة ولكنى ابتهج بإله خلاصي، كفايتك هى من الله وأحد أسباب الصوم أن نسبت أن حياتنا ليست من الطعام ولكن كفايتى من عند الله، والذى يصوم صوم حقيقى يشعر باستغنائه عن الطعام ويبتهج بالرب إلهه، فى العمل الروحى شبع "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ".

3.التجربة الثانية

فى التجربة الثانية "ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ، وَقَالَ لَهُ: "إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِى مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَى لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ».قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ" الله يعطينا العقل لأن من يقتل نفسه يكسر قانون من قوانين الحياة، فى سفر حبقوق "لأَنَّ الرُّؤْيَا بَعْدُ إِلَى الْمِيعَادِ، وَفِى النِّهَايَةِ تَتَكَلَّمُ وَلاَ تَكْذِبُ. إِنْ تَوَانَتْ فَانْتَظِرْهَا لأَنَّهَا سَتَأْتِى إِتْيَانًا وَلاَ تَتَأَخَّرُ.«هُوَذَا مُنْتَفِخَةٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ نَفْسُهُ فِيهِ. وَالْبَارُّ بِإِيمَانِهِ يَحْيَا".

الإنسان الشرير له النفس المنتفخة ولا يرى غير نفسه ويشعر بالعظمة والكتاب يحذرنا "قَبْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِيَاءُ، وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الرُّوحِ" وهنا حرب الخداع،" أَنَّهُ يُوصِى مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، ولكن فى لمزمور يحفظوك فى طرقك المستقيمة وإذا قمت بفعل مزيف لن تنقذك الملائكة، عدو الخير يحاول أن يزيف كلمة الله ولذلك تعلمنا كنيستنا أن نقرأ الكتاب المقدس كثيرًا لنحفظ الوصية "فِى نَامُوسِهِ يَلْهَجُ نَهَارًا وَلَيْلًا" فلا يخدعك عدو الخير، الإيمان بكلمة الله الحية هى سبب النصرة ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم "إن سبب كل الشرور هو عدم معرفة الكتب المقدسة، لذك يجب أن نحفظ كلمة الله ونؤمن بها وهذا هدف من أهداف الصوم لننتصر، لا تستهين بكلمة الله، فكلمة الله مكتوبة من أجل خلاصنا وهى السلاح الأول والأقوى الذى نستخدمها أمام عدو الخير... انتبه.

4.التجربة الثالثة

"ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ: «أُعْطِيكَ هذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِى .حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ" يحاول أن يوقعه فى خطية الإغراء وحب الاقتناء، ولكن الوصية واضحة، فى حبقوق يقول " الرَّجُلَ مُتَكَبِّرٌ وَلاَ يَهْدَأُ. الَّذِى قَدْ وَسَّعَ نَفْسَهُ كَالْهَاوِيَةِ، وَهُوَ كَالْمَوْتِ فَلاَ يَشْبَعُ، بَلْ يَجْمَعُ إِلَى نَفْسِهِ كُلَّ الأُمَمِ، وَيَضُمُّ إِلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ الشُّعُوبِ.. أَمَّا الرَّبُّ فَفِى هَيْكَلِ قُدْسِهِ. فَاسْكُتِى قُدَّامَهُ يَا كُلَّ الأَرْضِ" لا يوجد إغراء على الأرض يجعلك تترك السيد المسيح وتعبد إله أخر، وفى هذا التجربة يظهر كبرياء الشيطان وأنه يملك كل شيء وبهذا يغرى الإنسان.. احترس من أى إغراء يقدمه لك الشيطان لأن المقابل أن تترك إلهك ... احترس من خطية الطمع، ولكن كل الأرض لا تساوى شيء أمام وجود المسيح فى قلبك وأمانتك وعبادتك وسجودك للمسيح الحي.

5.بعد التجربة

فى الإنجيل "ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ" فى حبقوق "خَرَجْتَ لِخَلاَصِ شَعْبِكَ، لِخَلاَصِ مَسِيحِكَ. سَحَقْتَ رَأْسَ بَيْتِ الشِّرِّيرِ مُعَرِّيًا الأَسَاسَ حَتَّى الْعُنُقِ" السيد المسيح سحق عدو الخير بالكامل وفضح الشيطان وكشف أفكاره الخبيثة وسحق هذه الرأس "وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا. هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ".

سفر حبقوق من الأسفار الجميلة وهو بداية جيدة لنا، وأريد أن نأخذ تدريب هذا الأسبوع أن نقرأ السفر ونتأمل فى الآيات ونضع أمامنا آية "الْبَارُّ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا" وصلوات قسمة الصوم الكبير، أعرف الوصية وعيش فى الصلاة ومارس الصوم لتنال قوة أمام عدو الخير وتغلب فى الحرب، وعدو الخير يحاربنا من خلال فكر اليأس أو الشك ولكن أعرف أن الوصية ترشدك وتثبتك وتعرفك الطريق ويكون طريقك مستقيم وكل ما تقترب من الإنجيل تستطيع أن تكشف أفكار عدو الخير لأن أفكاره هى فخاخ منصوبة أمامك لكى ما تسقطك، يعطينا مسيحنا الصالح أن تكون حياتنا صالحه ونقيه ونهزم عدو الخير.

لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.