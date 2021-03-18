فى ذكرى تحرير طابا .. وزير الأوقاف : لا ينكر حق الوطن إلا عديم الأصل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا يوم من أيام العزة والفخار للشعب المصرى، والذى يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة، وتضحياتها فى سبيل هذا الوطن، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربا وسلما.





جاء ذلك، فى بيان له، منذ قليل، بمناسبة ذكرى رفع العلم على طابا، ومشاركته في رفع العلم اليوم الخميس.

وقال الوزير: "المؤمن الحقيقى يعتز بكل ذرة من تراب وطنه، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل، على نحو ما صرح به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية".

وأشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة فى ظل القيادة الحكيمة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أنه سيشارك بإذن الله تعالى فى ذكرى احتفال ذكرى رفع العلم على طابا وفى صحبته بعض قيادات الدعوة بالوزارة وبمحافظة جنوب سيناء وبعض ضيوف مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذى عقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مطلع الأسبوع الحالى.

وتابع: "ستشمل المشاركة فى ذكرى رفع العلم بطابا مشاركة 10 واعظات من واعظات الأوقاف فى قافلة دعوية تجوب على مدار 4 أيام مدن وقرى ووديان جنوب سيناء ومناطقها البدوية للحديث عن أهمية الولاء والانتماء الوطنى.

والواعظات المشاركات فى القافلة، هن :الواعظة - رابحة صلاح الدين.. الواعظة - فاطمة موسى... الواعظة - راوية خليل...الواعظة - وفاء عبد السلام .. الواعظة - صفاء إبراهيم .. الواعظة - كاميليا كامل .. الواعظة - مرفت عزت محمد.. الواعظة - دينا محمد جدامى... الواعظة - هالة ربيع.. الواعظة - منال المسلاوى.