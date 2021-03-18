فيديو .. ضياء رشوان : يجرى الحديث حاليا مع الحكومة لزيادة بدل الصحفيين

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره فى برنامج "على مسؤوليتى"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامى أحمد موسى، إن الحكومة ليس لها مصلحة فى اختيار نقيب الصحفيين، لافتا إلى أنه متفائل بدعم الدولة للصحفيين، مشددا على أن الدولة لم تخذل الصحفيين.

وأكد ضياء رشوان أن هناك دراسات جادة لرفع البدل الخاص بالصحفيين، لافتا إلى أنه يجرى الحديث مع الدولة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لافتا إلى أن النقابة قدمت الدعم الصحى لجميع الصحفيين الذى تواصلوا مع النقابة، وأن النقابة كانت توفر المستشفيات والعلاج للزملاء.