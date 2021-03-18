حفل استقبال الأسقف الجديد لقطاع عين شمس

جدة - نرمين السيد - أقيم اليوم، حفل مهيب بهيج، لاستقبال الأنبا أكسيوس - ومعنى اسمه "مستحق"- الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بكنيسة الشهيد مارجرجس بعين شمس، فى حضور عدد كبير من الأساقفة والكهنة والقيادات الشعبية التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة وممثلين عن الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية.





شارك فى الاحتفال 3 كهنة نيابة عن عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وكذلك تحدث الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا مريوط والأنبا هيرمينا الأسقف العام. واختتم اللقاء بكلمة من الأنبا أكسيوس حول الخدمة وتحدث عن نموذج شخص المسيح فى الرعاية.

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