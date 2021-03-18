3 تقارير على مائدة جلسات الشيوخ .. الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية، يومى الأحد والإثنين المقبلين، لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة من مجلس النواب إليه فى ضوء الاختصاصات المكفولة له بموجب الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020.





ويناقش "المجلس" 3 تقارير برلمانية على مدار يومى انعقاده والتى تتمثل فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث". ويناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى. ويتضمن التقرير الثالث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بـ القطن.

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