البرلمان يطالب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحظر لعبة بابجي

في تحرك من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل البرلمان المصر فقد قامت النائبة البرلمانية سوسن حسني بطلب إحاطة لوزير الاتصالات لمناقشة حظر لعبة بابجي داخل جمهورية مصر العربية التي تنتشر بشكل واسع جدا بين الشباب والمراهقين والأطفال، حيث أوضحت النائبة البرلمانية سوسن حسني حافظ أن طلب الإحاطة يأتي من منطلق المحافظة على سلوك الشباب وخاصة المراهقين والأطفال حيث تعتبر اللعبة من الألعاب الإلكترونية التي تكسب مستخدمها صفات عدوانية وعنيفة وهذا سوف تنعكس هذه الصفات على شخصياتهم، وذلك نتيجة لممارستهم العنف داخل اللعبة، ومن الممكن أن تصبح هذه الممارسات على أرض الواقع نتيجة لأنتشارها بشكل غير طبيعي بين الشباب.

أخطار لعبة بابجي

ترى النائبة البرلمانية سوسن حسني حافظ أن استمرار هذه النوعية من الألعاب الإلكترونية العنيفة قد تجعل مستخدميها من الأعمار الصغيرة مجرمين بالفعل، وترى أنه لا بد من حظر تلك الالعاب التي تحث على العنف، كما أنها ترى بسبب طول الفترة الزمنية لتلك اللعبة قد تجعل من هذا الجيل جيلا كسولا وذلك لاضطرار مستخدمي اللعبة الجلوس لفترات طويلة جداً مكانه للعب دون أن يشعر بالوقت وبالتالي تؤثر على الصحة العامة للفرد، وترى النائبة أن طلب الإحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت لحظر تلك اللعبة نتيجة لآثارها السلبية على المستخدم والمجتمع لأنها سوف تجعل من هذا الجيل غير قادر على التفكير أو الإبداع وسوف تخلق فيهم سلوكاً عنيفاً يصعب التعامل معه في المستقبل، كما أنها استندت أيضاً في طلب الإحاطة إلى فتوى بحرمانية إرتكاب أي اشياء قد تهدد حياة الإنسان والمجتمع والفتوى صادرة من قسم الإعلام والمتابعة بمركز الفتوى الإلكتروني، وترى النائبة البرلمانية سوسن حسني حافظ أن مثل هذه الالعاب هي من الحروب الناعمة التي تعمل على خلق جيل كسول غير قادر على التفكير او الإبداع وهدم القيم الأخلاقية والإنسانية وبالتالي هدم المجتمع والدولة وهو ما يسعى إليه الغرب في الحروب الإلكترونية الجديدة.