نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل مصلحة الجوازات المصرية 2021 .. ووسائل التواصل مع الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل الجوازات المصرية التابعة لوزارة الداخلية والتي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب، وتنتشر فروعها في أغلب محافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء مصلحة الجوازات عام 1939م، بإسم إدارة الجوازات والجنسية وتم تعديل مسماها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بعد ثورة يوليو 1952م، ثم جاء التعديل الثاني عام 2018م، لتصبح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ويقع مقرها الرئيسي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير وفروع أخرى في مختلف مناطق الجمهورية، ونوضح خلال السطور التالية مواعيد عمل الجوازات المصرية وموضوعات أخرى ذات صلة .

خدمات مصلحة الجوازات المصرية

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية العديد من الخدمات للمواطنين والأجانب المتواجدين على أرض مصر، ويوجد قسمين للخدمات المقدمة وهي على النجو التالي :

خدمات قسم الجنسية

يختص قسم الجنسية بالخدمات المتعلقة بشؤون الجنسية بعد توافر الشروط التي تم وضعها من قبل مصلحة الجوازات المصرية ومنها :

قبول طلبات اكتساب الأجنبية زوجة المصري لجنسية زوجها المصري .

قبول طلبات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية لجنسية والدتهم المصرية .

قبول طلبات الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو مع عدم الاحتفاظ بها .

قبول طلبات استرداد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب اكتسابه جنسية أجنبية .

طلبات استرداد المصرية لجنسيتها الأجنبية والتى كانت قد فقدتها لدخولها في جنسية زوجها الأجنبي .

تحرير طلبات المصريين الذين يحملون جنسيات أجنبية ويرغبون في إثبات الجنسية تبعا لأصولهم المصرية .

خدمات قسم الهجرة

يختص قسم الهجرة بكافة أعمال المتعلقة بشأن هجرة المصريين لدولة أجنبية، وتقنين أوضاع المصريين المقيمين في الدول التي تقبل الهجرة بشكل فردي أو برفقة الأسرة المهاجرة، ومن هذه الخدمات :

إتاحة الحصول على إخطار للتجنيد يفيد موقفه من الهجرة .

قبول طلب المهاجر بشأن إخطار الهيئة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التأمينية .

قبول طلبات المهاجر أو شقيقه بإخطار هيئة التنظيم والإدارة للحصول على تصريح بالسفر .

ختم جواز سفر المهاجر بما يفيد استمرار هجرته .

التأشير للمهاجر على استمارة جواز السفر بما يفيد استمرار هجرته .

إخطار كافة الجهات التى يرغب المهاجر في إخطارها بموقفه من الهجرة .

مواعيد عمل مصلحة الجوازات المصرية 2021

يحتاج العديد من الأشخاص من المواطنين والأجانب التعرف على مواعيد عمل مصلحة الجوازات المصرية، للحصول على الخدمات التي تقدمها، والتي تأتي على النحو التالي :

يبدأ عمل مصلحة الجوازات المصرية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر .

تعمل فروع مصلحة الجوازات يوميًا من السبت إلى الخميس أسبوعيًا .

يعتبر يوم الجمعة أجازة رسمية لجميع فروع المصلحة .

تُعطل المصلحة في الأعياد والأجازات والمناسبات الرسمية .

وسائل التواصل مع مصلحة الجوازات المصرية

أتاحت مصلحة الجوازات المصرية العديد من وسائل التواصل، ليتسنى للمواطنين والأجانب الاستفسار أو تقديم اقتراح او شكوى وهذه الوسائل هي :