فيديو .. محافظ البحيرة : استطعنا خفض نسب المواليد والبطالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "استطعنا من خلال مجموعات العمل التى شكلتها المحافظة أن نخفض نسب المواليد". وتابع محافظ البحيرة: "انخفضت نسبة المواليد فى البحيرة من 28% إلى 21.8% بمقدار انخفاض 6.2%، كما حققنا 5% فى نسبة البطالة من 11.8% إلى 7%". وأكد أن ذلك نتيجة للمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض البحيرة والتى خص بها الرئيس السيسى المحافظة، ووصلت إلى 65 مليار جنيه.

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