فيديو .. محافظ الفيوم : رغم كورونا .. نسب الإشغال السياحى تصل لـ 100%

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسيني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يرى دورًا كبيرا لـ وزارتى البيئة، و"السياحة والآثار"، فى هذه المواقع حيث وافقت الأولى على إقامة نشاط تخييم بمنطقة البحيرة المسحورة.

وتوقع الأنصارى أنه عندما يتحسن الموقف الوبائى فى مصر والعالم، سيكون المشهد السياحى فى الفيوم أفضل بكثير، مشيرًا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا فإن نسب الإشغال السياحى بالمحفظة تصل أحيانا إلى 100%، موضحا أنه بالتعاون مع وزارة البيئة سيكون هناك عدة أنشطة استشفائية بالمحافظة.