طقس الخميس .. استقرار درجات الحرارة وشبورة خفيفة .. القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، دافئا نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة .. معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.





ويكون طقس اليوم دافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة .. حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.. بينما يكون باردا ليلا على الأنحاء كافة. طقس اليوم وأشار الخبراء إلى أنه يتواجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء. بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 23 13 الاسكندرية 19 12 وادى النطرون 22 12 طنطا 22 14 شبين الكوم 23 14 دمنهور 20 14 بلطيم 20 12 مطروح 18 12 السلوم 18 10 سيوة 21 09 بورسعيد 19 14 دمياط 19 13 الزقازيق 23 14 المنصورة 22 13 الاسماعيلية 24 12 السويس 23 13 العريش 20 11 رفح 19 10 رأس سدر 24 13 نخل 23 10 نويبع 25 19 طابا 23 15 كاترين 21 10 الطور 24 16 شرم الشيخ 28 20 الغردقة 26 17 مرسى علم 27 18 الفيوم 23 12 بنى سويف 24 12 المنيا 24 11 أسيوط 25 11 سوهاج 27 13 قنا 29 14 الأقصر 32 15 أسوان 32 16 ادفو 32 16 أبوسمبل 33 18 الوادى الجديد 29 14 حلايب 28 18 شلاتين 29 18

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