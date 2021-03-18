السيدة انتصار السيسي تشهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكرم عددا من السيدات (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على "فيس بوك" فيديو يبرز حضور السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم عددا من السيدات. وكانت السيدة انتصار السيسى عبرت عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية.وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هى دائماً "أيقونة النجاح".

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