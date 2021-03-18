نائب رئيس تنزانيا يعلن وفاة الرئيس جون ماجوفولي

أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا على التلفزيون الرسمى وفاة الرئيس جون ماجوفولى.
يذكرأن، جون ماجوفولى فاز فى الانتخابات الرئاسية التى جرت العام الماضى بحصوله على 84,39% من الأصوات.
وقال رئيس اللجنة سيميستوكليس كايباج في بيان له بحسب "صحيفة الرياض": "تعلن اللجنة جون ماجوفولي فائزا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على غالبية الأصوات ، مشيراً إلى أن المحامي تيندو ليسو الخصم الرئيسي لماجوفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي حصل على 13,03 % من الأصوات".
وتوزعت بقية الأصوات على 13 مرشحا آخر، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,72 % فيما عدد الناخبين يصل إلى 29,75 مليونا.
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