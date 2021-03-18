رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 وخطوات الحصول عليها

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محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض معكم من خلال موقعنا مصر فايف الرابط الإلكتروني الرسمي للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 قبل إعلانها، عن طريق وزارة التربية والتعليم، حيث قد أدوا طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري إلكترونيًا داخل الفصول المدرسية منذ ما يقارب أسبوعين باستخدام أجهزة التابلت الذكية، وانتهوا من أداء كافة الامتحانات يوم الأثنين الموافق 8 مارس من الشهر الجاري للعام 2021.

وقد أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في مصر، بقيادة الدكتور طارق شوقي أن نتائج الصف الأول الثانوي ستُعلن قريبًا عن طريق الموقع الإليكتروني الرسمي للوزارة، وأيضاً منصة الامتحانات الإلكترونية.

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

تستعرض «مصر فايف» خطوات معرفة نتائج الصف الأول للمرحلة الثانوية بكود الطالب، من خلال إتباع الخطوات التالية، وهي:

دخول الطالب عبر منصة الإعلان عن النتائج من خلال الضغط هنا.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والكود مع الرقم السري.

وأخيرًا الكبس على خيار «الاستعلام عن النتيجة».

وعلى صعيد آخر، قد بدأ الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية إنطلاق الأسبوع الحالي، كما قد طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإجراءات الوقائية الهامة بالمدارس التابعة لها خوفا على جميع الطلاب من العدوي والإصابة بفيروس كورونا بالأخص بعد ظهور الموجة الثانية، كما أعلنت كذلك الوزارة أن نتيجة الصف الأول الثانوي باتت على الأبواب، وسيتم رفعها على الموقع الخاص بها قريباً.