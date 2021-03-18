انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن والكتاكيت.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 18- 3- 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استمر سعر الكتكوت الابيض اليوم في التراجع لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد قفزة كبيرة من الزيادة على مدار الأيام الماضية ارتفع معها سعر الكتكوت الأبيض إلى ما فوق الـ 14 جنيه، وأرجع التجار حينها هذه الإرتفاعات اكبيرة في أسعار الكتاكيت إلى الإقبال من المستهلكين على شراء الكتكوت مع اقتراب شهر رمضان.

سعر الكتكوت الابيض اليوم في بورصة الكتاكيت

حيث تقوم الأمهات وربات المنازل بشراء عدد معين من الكتاكيت وليكن مثلاً 20 أو 30 كتكوت، ثم تقوم بالعناية بهم وتربيتهم في مكان مخصص في المنزل لإنتاج الفراج البيضاء التي تكون جاهزة للذبح، والهدف من ذلك هدف اقتصادي في المقام الأول والأخير، حيث سعر تكلفة “الفرخة” التي يتم تربيتها في البيت أقل بكثير من نظيرتها التي يتم تربيتها أو شرائها من المزارع.

هذا بالإضافة إلى أن لحوم الفراخ البيضاء التي يتم تربيتها بالمنزل أكثر جودة من نظيرتها المرباة في المزارع، كما أنها لم تأخذ أدوية أو تحصينات مثل دواجن المزارع، كما تقوم ربات البيوت بأخذ كفايتها من الفراخ التي تمت تربيتها منزلياً، ثم بيع الباقي في السوق، ويكون سعرها أعلى من مثيلتها المنتجة في المزارع.

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وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الخميس 18 مارس الجاري 2021 في بورصة الدواجن فقد تراجع من جديد، وجاء سعر الكتكوت اليوم وفق ما يلي.

القاهرة للدواجن الوادي نيوهوب إيجيبت الفيروز الوطنية أمات الكيان 9 جنيه 9.75 11 جنيه 9.75 جنيه 10.5 جنيه 10.5 جنيه 9.6 جنيه

أما سعر الكتكوت الأبيض اليو في شركة السقا فقد تراجع ليسجل 7.5 سعر الكتكوت.